Autofahrer übersieht Stauende: Drei Schwerverletzte

Bielefeld.

Ein Autofahrer hat in Bielefeld einen Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten verursacht. Der 23-Jährige hatte am Montag das Ende eines Staus übersehen und krachte mit seinem Wagen in ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann aus Lage wurde ebenso schwer verletzt wie ein 57-jähriger Mann aus Bielefeld und eine 49 Jahre alte Frau aus Lage. Drei Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 34 000 Euro.

dpa/lnw