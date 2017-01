Rheinberg. Bei einem Unfall in Rheinberg ist ein 52-Jähriger tödlich verletzt worden. Er war mit einem ihm entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei sei der Mann aus seinem Auto geschleudert worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der ebenfalls 52-jährige Fahrer des Lastwagen wurde leicht verletzt. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. dpa/lnw