Wachtendonk. Ein 56-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Niederrhein nahe Wachtendonk getötet worden. Sein Wagen kam an Heiligabend von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde in die Klinik gebracht, wo er in den Abendstunden an seinen Verletzungen starb. dpa/lnw