Autofahrer flüchtet vor Polizei und rast in Gegenverkehr

Köln. Auf seiner Flucht vor der Polizei in Köln ist ein 27 Jahre alter Autofahrer frontal in den Gegenverkehr gerast. Zwei unbeteiligte Menschen wurden schwer verletzt. Der Mann war zunächst mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und gegen den anderen Wagen geprallt. Er versuchte daraufhin, zu Fuß zu entkommen, allerdings konnte ihn die Polizei festnehmen. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Außerdem wurden Betäubungsmittel in seinem Wagen gefunden, teilte die Polizei mit. dpa/lnw