Möhnesee. Das Auto eines Anglers ist am Donnerstag in den Möhnesee gerollt. Beim morgendlichen Angelausflug hatte der Fahrer aus Soest den Wagen an einer Bootszufahrt abgestellt. Nach Polizeiangaben zog der 58-Jährige die Handbremse jedoch nicht an, bevor er ausstieg. Das Gefährt setzte sich an der abschüssigen Stelle in Bewegung und versank im See. Das Auto musste von Feuerwehr aus dem Stausee geborgen werden. dpa/lnw