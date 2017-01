Auto stürzt von Bonner Brücke: Zwei Schwerverletzte

Bonn. Ein mit zwei Männern besetztes Auto ist in Bonn von einer Brücke auf eine darunterliegende Straße gestürzt. Dabei wurden der 21 Jahre alte Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer betrunken war. Das Auto war den Angaben zufolge am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte das Brückengeländer durchbrochen. Der Wagen fiel etwa 3,50 Meter in die Tiefe und landete auf geparkten Autos. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. dpa/lnw