Auto schleudert in Radfahrergruppe: vier Verletzte

Krefeld.

Ein Unfallwagen ist in Krefeld in eine Gruppe von drei Radfahrern geschleudert und hat zwei Frauen schwer verletzt. Der Wagen des 78 Jahre alten Fahrers war am Dienstag kurz zuvor an einer Kreuzung mit zwei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall schleuderte das Auto in die Gruppe, die an einer Ampel stand. Eine 66-Jährige schwebte danach in Lebensgefahr, eine 67 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt. Auch der 78 Jahre alte Unfallfahrer und eine andere Autofahrerin verletzten sich leicht. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

dpa/lnw