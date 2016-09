Auto rammt Reisebus: Vier Menschen sterben in Tschechien

Zabreh.

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Reisebus sind in Tschechien vier Menschen ums Leben gekommen. Die Fahrzeuge waren gestern Abend aus noch ungeklärter Ursache in der Stadt Zabreh frontal zusammengestoßen, wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte. Ein fünfter Autoinsasse wurde demnach im Wagen eingeklemmt und wurde von den Einsatzkräften herausgeschnitten. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Von den 47 Menschen im Reisebus trug nur einer leichte Verletzungen davon, die ambulant behandelt wurden.

dpa