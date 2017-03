Hamm. Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Hamm schwer verletzt worden. Die Autofahrerin kam am Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt die Frau eine offene Beinfraktur. dpa/lnw