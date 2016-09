Auto mit Gasflaschen in Paris: Frau bei Festnahme angeschossen

Paris.

Nach der Entdeckung eines Autos mit Gasflaschen in Paris hat die Polizei weitere Verdächtige festgenommen. Eine Frau wurde dabei durch einen Schuss verletzt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Es handelt sich demnach um eine der Töchter des Autobesitzers. Zwei weitere Frauen seien ebenfalls bei der Aktion festgenommen worden. Ein Polizist sei verletzt worden. Das Auto mit mehreren Gasflaschen und drei Behältern mit Diesel-Treibstoff war am Wochenende in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame entdeckt worden. Bisher ist unklar, ob ein Attentat geplant war.

dpa