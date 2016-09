Auto kracht in Schaufenster

Hamm.

Hamm. Beim Beschleunigen hat eine Autofahrerin in Hamm die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in einer Schaufensterscheibe gelandet. Wie die Polizei berichtete, wollte die 60-Jährige am Dienstag mit ihrem Auto durch eine Schranke von einem Parkplatz fahren, als sich diese senkte. Statt zu halten, drückte die Frau aufs Gas: Das Auto überquerte die Fahrbahn, schob zwei geparkte Wagen zusammen und fuhr schließlich in die Schaufensterfront.

Ein achtjähriges Mädchen blieb unverletzt: Es war gerade mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, stieß mit dem Unfallwagen zusammen und stürzte. Die 60-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, auch eine 23-Jährige aus einem der geparkten Wagen verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 85 000 Euro.

dpa/lnw