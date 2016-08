Auto kracht in Geburtstagsfeier: Mehrere Verletzte

Bünde.

Bünde.

Ein Autofahrer hat seinen Wagen nach einem Streit im ostwestfälischen Bünde absichtlich in eine Geburtstagsgesellschaft gesteuert. Bei der Kollision im Hinterhof einer Bar wurden am frühen Sonntagmorgen fünf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Nach einer Auseinandersetzung soll der Mann absichtlich in den Hinterhof gefahren sein und direkt auf die Bierzeltgarnitur zugesteuert haben, an der insgesamt zehn Menschen einen Geburtstag feierten. Die Polizei nahm später einen 46-jährigen Mann fest, der das Auto gefahren haben soll und ebenfalls leicht verletzt wurde. Eine Mordkommission ermittelt.

dpa/lnw