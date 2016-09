Auto kollidiert im Sauerland mit Boje

Olpe.

Auto kollidiert mit Boje - und das mitten im Sauerland: Ein kurioser Unfall hat am Biggesee glücklicherweise nur Sachschaden angerichtet. Am Wagen eines 18-Jährigen war am Montag die Radaufhängung eines Vorderrades abgerissen. Das nicht mehr steuerbare Auto krachte zunächst gegen eine am Parkplatz eines See-Restaurants als Werbeträger aufgestellte Boje. Dann schrammte der Wagen noch 15 Meter weit an einem Zaun entlang. Den Schaden bezifferte die Polizei in Olpe am Dienstag auf 6000 Euro.

dpa/lnw