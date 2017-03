Auto in Industriegebiet von rangierendem Zug erfasst

Dortmund. Ein Auto ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Dortmund von einem rangierenden Zug erfasst worden. Die vier Insassen, darunter zwei kleine Kinder, blieben bei dem Unfall am Dienstag unverletzt. Der 33-jährige Fahrer sei in dem Industriegebiet trotz des rot blinkenden Warnlichts genau in dem Moment auf den Bahnübergang gefahren, als ein Güterzug langsam heranfuhr, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann habe zwar noch den Rückwärtsgang eingelegt, trotzdem wurde das Auto seitlich von dem Zug gerammt. Ein erster Drogentest bei dem 33-Jährigen sei positiv verlaufen. Er musste seinen Führerschein abgeben. dpa/lnw