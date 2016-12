Auto in Flammen: Fahrer stirbt

Steinfurt. Bei einem Unfall im Kreis Steinfurt ist ein Mann in der Nacht zu Heiligabend in seinem brennenden Wagen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer in der Kleinstadt Hörstel in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Wrack fing Feuer, der Mann starb noch am Unfallort. Warum er von der Fahrbahn abkam, werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher am Samstag. Die Straße blieb mehrere Stunden voll gesperrt. dpa/lnw