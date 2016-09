Auto gerät in Gegenverkehr: Sechs zum Teil schwer Verletzte

Wiehl.

Auf einer Kreisstraße in Wiehl (Oberbergischer Kreis) ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall mit insgesamt sechs Verletzten verursacht. Der 20 Jahre alte Fahrer sei am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrer sowie ihre insgesamt drei Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der Fahrer eines dritten Autos konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr von hinten auf eines der beiden kollidierten Fahrzeuge auf. Er wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 60 000 Euro.

dpa/lnw