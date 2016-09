Auto fährt auf dunkler Autobahn in Pferdegruppe

Dortmund.

Dortmund.

Schock auf der A45 im Sauerland: In der Dunkelheit laufen gleich mehrere Pferde auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer kann am Montagmorgen nicht mehr ausweichen stößt mit den Tieren zusammen. Die Pferde werden durch die Wucht des Aufpralls regelrecht zerstückelt, das Fahrzeug wird völlig zerstört. Der Fahrer, der an der Anschlussstelle Siegen in Richtung Frankfurt unterwegs war, wird schwer verletzt. Ein weiterer Autofahrer erleidet beim Anblick der Unfallstelle einen Schock. Die Polizei geht von bis zu drei toten Pferden aus, die von einer nahegelegenen Koppel auf die Fahrbahn gelaufen waren. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt musste zunächst gesperrt werden. Auf der Strecke, auf der es auch mehrere Baustellen gibt, staute sich der Verkehr bis auf 15 Kilometer.

dpa/lnw