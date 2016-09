Auto fährt Roller in Köln an: Fahrer stirbt nach Unfall

Köln.

Beim Überholen hat ein 51-Jähriger in Köln mit seinem Wagen einen Roller angefahren und einen schweren Unfall verursacht. Der 63 Jahre alte Fahrer stürzte wegen des Zusammenstoßes am Montagmorgen und starb kurz darauf an seinen lebensgefährlichen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto hatte den Roller des Mannes seitlich touchiert. Der verletzte Fahrer war an der Unfallstelle zunächst von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er aber wenig später seinen Verletzungen.

dpa/lnw