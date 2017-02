Auto brennt vor Rettungswache: Fahrer unverletzt

Düsseldorf. Zu früh gefreut hat sich in Düsseldorf ein Autofahrer, der seinen brennenden Wagen noch vor eine vermeintliche Feuerwache fahren konnte. Diese entpuppte sich nämlich nur als Rettungswache. Mit zwei Feuerlöschern konnten die tapferen Sanitäter am Samstagabend nicht viel ausrichten, wie die Feuerwehr Düsseldorf am Sonntag mitteilte. Als die Löschfahrzeuge kamen, hatte das Feuer den Wagen schon in einen Schrotthaufen verwandelt. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Der Fahrer blieb unverletzt. dpa/lnw