Ausstellung präsentiert Kunst von John Lennon

Braunschweig.

Zeichnungen und Karikaturen des Musikers John Lennon können Besucher ab morgen in einer Ausstellung an fünf verschiedenen Orten in Braunschweig sehen. Die Schau stelle nicht den Musiker, sondern seine Comics und andere Zeichnungen in den Mittelpunkt, teilte die Stiftung Prüsse mit. Lennon hatte vor der Gründung der Beatles bis 1960 an der Kunsthochschule in Liverpool studiert. Lennon war als Beatles-Mitglied weltberühmt geworden. Im Dezember 1980 wurde er von einem Attentäter erschossen.

dpa