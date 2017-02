Ausflüge in den Ferien

Das Kinder- und Jugendbüro bietet in den Osterferien zwei Ausflüge an. Der erste führt am Mittwoch, den 12. April, ins Erlebnisbad „AquaMagis“ in Plettenberg. Ziel des zweiten Ausflugs ist eine Woche später am Mittwoch, den 19. April, der Zoo „Zoom-Erlebniswelt“ in Gelsenkirchen. Die Fahrt ins Schwimmbad kostet 12 Euro, der Ausflug in den Zoo 16 Euro. Kinder im Alter bis zwölf Jahren müssen von einer Aufsichtsperson begleitet werden. Die Fahrt ins Erlebnisbad startet um 9 Uhr am Hallenbad an der Lessingstraße. Im „AquaMagis“ gibt es ein breites Angebot, das vom Kinderbereich bis zu zwölf verschiedenen Rutschen reicht. So gibt es die „Black-Hole“-Rutsche, die eine komplette Fahrt im Dunkeln ermöglicht, und den „Aqua-Looping“. Der Gelsenkirchener Zoo ist ziemlich groß – auf einer Fläche von mehr als 30 Hektar leben über 100 verschiedene Arten. Mehr als 900 Tiere leben insgesamt in dem Zoo. Anmeldungen für beide Fahrten nimmt das Kinder- und Jugendbüro entgegen, das sich im Rathaus im Zimmer 305 befindet. Weitere Informationen gibt es dort unter 02307/965381.