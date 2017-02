Ausbrecher bittet Polizei um Hilfe

Dortmund. Ein Gefängnis-Ausbrecher hat auf seiner misslungenen Flucht ausgerechnet die Polizei um Hilfe bitten müssen. Der 63 Jahre alte Mann hatte die Nacht im Gefängnis von Castrop-Rauxel verbringen sollen, war aber getürmt. Bei der Flucht über eine Trittleiter habe er sich eine Rippe gebrochen, hieß es in einer Polizeimitteilung von Montag. Unter Schmerzen wandte er sich im Dortmunder Hauptbahnhof an Bundespolizisten und erzählte ihnen, er sei eine Treppe hinunter gestürzt. Weil er sich aber in Widersprüche verstrickte, wurden die Beamten misstrauisch - und brachten den Ausbrecher zuerst zum Arzt und dann ins Gefängnis. dpa/lnw