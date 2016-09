Augsburger Kohr aus Klinik entlassen

Augsburg.

Augsburg. Fußball-Bundesligist FC Augsburg will im Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen auch für den verletzten Dominik Kohr punkten. «Wir wollen das Spiel gegen Bayer auch für Dominik Kohr gut bestreiten», sagte Trainer Dirk Schuster am Dienstag in Augsburg. «Wir wissen, dass wir der Außenseiter sind, aber wir wollen uns extrem teuer verkaufen», erklärte Schuster vor der Partie am Mittwoch bei Angstgegner Bayer Leverkusen.

Kohr hatte bei einem brutalen Foul des Mainzers José Rodriguez am Sonntag ein schweres Weichteiltrauma mit tiefer, offener und etwa 14 Zentimeter großen Wunde am Unterschenkel erlitten. Der Mittelfeldakteur wurde operiert und verließ am Montag das Krankenhaus. Danach besuchte er das FCA-Team. «Das hat gut getan, er war schon wieder sehr positiv gestimmt», schilderte Schuster. Neuzugang Gojko Kacar könnte den Platz von Kohr einnehmen.

Von bislang zehn Liga-Partien gegen Leverkusen konnten die Augsburger noch keine einzige gewinnen. In der Tabelle liegen die Schwaben und die Rheinländer mit je drei Zählern auf dem Konto punktemäßig gleich auf. «Bayer ist eindeutig Favorit, sie haben viel Qualität. Da müssen wir uns anschnallen», sagte Schuster. Der FCA müsse seine Tugenden abrufen und wolle in Leverkusen etwas mitnehmen.

dpa