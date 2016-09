Aufwand für «Kein Abschluss ohne Anschluss» gerechtfertigt

Düsseldorf.

Düsseldorf. Mit diesem Schuljahr verfügt Nordrhein-Westfalen als erstes Flächenland über ein verbindliches Informationssystem in den Schulen für den Übergang in Berufsausbildung oder Studium. Im Rahmen des Programms «Kein Abschluss ohne Anschluss» nehmen in diesem Jahr in der achten Jahrgangsstufe 175 000 Schüler an der Vorbereitung teil. «Der erhebliche Aufwand, der damit verbunden ist, jungen Menschen eine klare Orientierung zu geben, ist mehr als gerechtfertigt», sagte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am Donnerstag in Düsseldorf bei einer Zwischenbilanz-Veranstaltung. Das Vorhaben sei eines der wichtigsten Projekte der vorbeugenden Politik der Landesregierung.

Dabei werden ab der 8. Klasse Berufe vorgestellt und Praktika in Betrieben vermittelt. Ziel ist unter anderem, den Bildungs- und Berufswerdegang der Jugendlichen aktiv zu gestalten. Nach einer Pilotphase beteiligen sich inzwischen alle 53 Kommunen im Land.

dpa/lnw