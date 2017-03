Frechen. Der heftig umstrittene Wahlkampfauftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag in Frechen bei Köln findet nicht statt. Der Betreiber habe den Veranstalter informiert, dass er ihm die Halle nicht zur Verfügung stellen werde, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa/lnw