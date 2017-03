Auf Sternenreise in der Schule

Sich auf den Boden der Turnhalle legen und über sich den Sternenhimmel sehen – genau das haben am Freitag 69 Kinder der Friedrich-Ebert-Schule gemacht. Im Unterricht behandeln die Viertklässler zurzeit das Thema „Sternenkunde“. Das bedeutet: Im Unterricht in der Schule lernen die Kinder, welche Sternenbilder es gibt, wie das Sonnensystem aufgebaut ist und welche Planeten die Sonne umkreisen.

Da ein Ausflug in ein Planetarium nach Bochum oder Münster aber oft teuer ist, ist das Planetarium zu den Kindern gekommen. Und zwar in Form eines großen Zeltes. Von innen wurden die Sterne und Planeten an die Decke des Zeltes abgebildet. In dem mobilen Planetarium haben die Jungen und Mädchen dann eine Vorführung mit Pinguin James und Eisbär Wladimir gesehen.

Der Pinguin lebt am Südpol, der Eisbär am Nordpol. Die beiden fragen sich, warum die Nacht an den beiden Polen so lange dauert. Um Antworten zu finden erleben die beiden Tiere ein wissenschaftliches Abenteuer. Sie bauen sich zum Beispiel ein Glücks-Raumschiff, mit dem sie zum Mars und Saturn durchstarten.