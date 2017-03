Auch Kerber und Zverev in Indian Wells raus

Indian Wells. Nach ihrem mühsamen Erfolg in der Runde zuvor war für Angelique Kerber im Achtelfinale von Indian Wells Schluss. Trotzdem wird die Kielerin in der kommenden Woche die Nummer eins. Zuvor verlor auch Alexander Zverev. Bei den Herren steht ein Tennis-Klassiker bevor.

Angelique Kerber und Alexander Zverev sind beim Tennis-Turnier in Indian Wells ausgeschieden. Die künftige Weltranglisten-Erste verlor im Achtelfinale 3:6, 3:6 gegen die Russin Jelena Wesnina und erlebt damit weiter eine mäßige Saison.

«Es war nicht mein Tag. Ich habe mich nicht gut bewegt», sagte Kerber und lobte ihre an Nummer 14 gesetzte Gegnerin: «Sie hat gutes Tennis vom Anfang bis zum Ende gespielt, und sie war aggressiv. Ich habe nicht zu meinem Spiel gefunden.»

Zuvor scheiterte Zverev in der dritten Runde mit 3:6, 4:6 am Australier Kick Kyrgios. Damit sind alle deutschen Teilnehmer bei dem hochdotierten Turnier in der kalifornischen Wüste ausgeschieden. Zverev verpasste zudem ein reizvolles Duell mit dem ehemaligen Weltranglisten-Erste Novak Djokovic. Der Serbe bezwang den Argentinier Juan Martin del Potro 7:5, 4:6, 6:1. Im vergangenen Jahr war Djokovic bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gleich in seinem Auftaktmatch am späteren Finalisten Del Potro gescheitert.

Bereits im Herren-Achtelfinale kommt es zu einer Revanche für das Australian-Open-Finale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Der Schweizer Melbourne-Champion bezwang den Amerikaner Steve Johnson 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), der in Australien unterlegene Nadal siegte in einem spanischen Duell 6:3, 7:5 gegen Fernando Verdasco. Der Gewinner des Klassikers zwischen Federer und Nadal trifft dann im Viertelfinale entweder auf Djokovic oder Kyrgios.

Die Herren- und die Damenkonkurrenz bei dem Hartplatzturnier sind jeweils mit fast sieben Millionen Dollar dotiert.

