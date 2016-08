Auch Altmaier räumt frühere Fehler in Flüchtlingspolitik ein

Berlin.

Ähnlich wie Kanzlerin Angela Merkel hat auch ihr Kanzleramtschef Peter Altmaier frühere Fehler in der Flüchtlingspolitik eingeräumt. «Wir hätten vielleicht schon in den Jahren 2008 bis 2015 dafür sorgen müssen, dass die europäische Außengrenzsicherung besser vorankommt», sagte der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung im ZDF. Deutschland habe seine Hausaufgaben an den Flughäfen gemacht. Es sei aber wichtig gewesen, die europäische Grenzschutzagentur Frontex zu stärken.

dpa