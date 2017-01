Aubameyang mit Gastgeber Gabun bei Afrika Cup ausgeschieden

Libreville. Der Dortmunder Bundesliga-Profi Pierre-Emerick Aubameyang ist mit Gastgeber Gabun beim Afrika Cup in der Vorrunde ausgeschieden und wird dem BVB damit früher als geplant wieder zur Verfügung stehen. Gegen Kamerun kam Gabun am Sonntag in Libreville nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste damit auch im dritten Gruppenspiel den ersten Sieg. Zuvor hatten Aubameyang & Co. gegen Burkina Faso und Guinea-Bissau jeweils 1:1 gespielt. In der Parallelpartie der Gruppe A setzte sich Burkina Faso gegen Guinea-Bissau mit 2:0 durch. Damit stehen Kamerun und Burkina Faso im Viertelfinale. dpa