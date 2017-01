Arminia Bielefeld leiht Reinhold Yabo von RB Salzburg aus

Bielefeld. Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Reinhold Yabo vom österreichischen Meister RB Salzburg bis zum Saisonende ausgeliehen. Das teilte der Club aus Ostwestfalen am Donnerstag mit. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler soll in Bielefeld nach einer langwierigen Knieverletzung wieder mehr Spielpraxis bekommen. Yabo war 2015 vom Karlsruher SC nach Salzburg gewechselt. Die Arminia kämpft in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg und belegt vor Beginn der Rückrunde am 29.1. beim KSC den Relegationsplatz 16. dpa