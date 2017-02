Kourou. Eine Ariane-5-Rakete hat erfolgreich zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. Sie setzte die Satelliten SKY Brasil-1 für AT&T/DIRECTV und Telkom 3S für Telkom Indonesia in der Nacht im Orbit aus, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. Die Rakete startete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ins All. dpa