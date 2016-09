Arbeitsgericht weist Klage von Eishockeyprofi gegen DEG ab

Düsseldorf.

Düsseldorf. Eishockeyprofi Michael Davies ist mit seiner Schadenersatzklage gegen seinen ehemaligen Verein Düsseldorfer EG gescheitert. Das Arbeitsgericht Düsseldorf wies die Klage des Amerikaners am Freitag ab. Davies hatte seine Schadenersatzforderung von ursprünglich 140 000 Euro zuletzt auf 244 000 Euro erhöhen lassen, nach derzeitigem Stand bekommt er damit nichts. Gegen das Urteil ist Berufung möglich.

Der jetzt für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielende Stürmer war in der Saison 2014/2015 für drei Monate gesperrt worden, weil in einer A-Probe Spuren einer verbotenen Substanz festgestellt worden waren.

Davies berief sich bei seiner Klage auf Versäumnisse der Düsseldorfer EG und ihrer beauftragten Ärzte. Eine Ausnahmegenehmigung bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur für ein Medikament, das der Spieler seit seinem 14. Lebensjahr braucht, sei nicht ordnungsgemäß beantragt worden.

Das Arbeitsgericht entschied mit der Begründung gegen Davies, er wäre selbst dafür zuständig gewesen, sich die NADA-Genehmigung für die Einnahme des Medikaments zu besorgen. Die Düsseldorfer EG hatte die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestritten.

