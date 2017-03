Arbeitgeber warnen vor Frühverrentungen

Berlin. Deutschlands Arbeitgeber warnen vor neuen «Warteschleifen in die Frühverrentung» durch die SPD-Vorschläge für Korrekturen an der Agenda 2010. «Die rückwärtsgewandten Vorschläge verführen zu Warteschleifen, an deren Ende nicht Beschäftigung, sondern Frühverrentung steht», sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter. Die SPD will den Bezug von Arbeitslosengeld I auf maximal 48 Monate verlängern. Arbeitslose, die sich weiterqualifizieren, sollen so besser vor einem Absturz in Hartz IV geschützt werden. dpa