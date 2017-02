Arbeiter von Güterzug überrollt

Porta Westfalica. Bei Baumfällarbeiten neben einer Bahnstrecke bei Porta Westfalica ist ein Mann von einem Güterzug erfasst worden. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstag tödlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Nach Angaben eines Bahnsprechers gehörte der Mann zu einer Firma, die mit Vegetationsarbeiten entlang der Strecke beauftragt war. Nach erstem Ermittlungsstand der Polizei war dabei ein Baum auf die Gleise gefallen. Der 37-Jährige wollte ihn zu Seite räumen und bemerkte den herankommenden Güterzug nicht. Er überhörte wohl auch das Warnsignal des Lokführers. Der Arbeiter starb noch an der Unfallstelle. Seelsorger kümmerten sich um seine Kollegen und den Lokführer. dpa/lnw