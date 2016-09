Bochum.

Bochum.

Ein junger Arbeiter ist bei Abbrucharbeiten auf dem ehemaligen Opel-Werksgelände in Bochum durch ein Hallendach gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige war am Mittwochmorgen durch ein Fenster im Dach gefallen und zehn Meter tief abgestürzt. Er schwebte am Donnerstag noch in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.

dpa/lnw