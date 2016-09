Arbeiter finden Babyleiche in Altkleider-Container

Lehre.

Die Leiche eines neugeborenen Jungen haben Arbeiter in einem Altkleider-Container in Niedersachsen entdeckt. Bei der routinemäßigen Leerung in Lehre zwischen Braunschweig und Wolfsburg fanden die Arbeiter am Morgen das tote Baby. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen und die Befragung von Anliegern und möglichen Zeugen auf. Die Fahnder appellierten an die Mutter, sich zu melden. Eine Obduktion habe bislang keine eindeutigen Ergebnisse zur Todesursache erbracht. Die Mutter könnte dazu beitragen, die Todesumstände aufzuklären und so das Baby auch möglichst schnell zu beerdigen.

dpa