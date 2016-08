Apple will Steuer-Entscheidung der EU-Kommission anfechten

Cupertino.

Cupertino.

Apple will sich gegen die drohende Steuernachzahlung von möglicherweise mehr als 13 Milliarden Euro in Europa wehren. Man werde in Berufung gehen und sei zuversichtlich, dass die Entscheidung gekippt wird, teilte der iPhone-Konzern in einer ersten Reaktion mit. Apple befolge das Gesetz und zahle alle fälligen Steuern. Die EU-Kommission hatte die unzulässigen Steuervergünstigungen für Apple in Irland auf bis zu 13 Milliarden Euro beziffert. Irland müsse die Beihilfen nun mit Zinsen einfordern.

dpa