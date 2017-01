Anwaltskammer: Erdogans Präsidialsystem wäre «Sultanat»

Ankara. Kurz vor Ende der Abstimmungen im Parlament über eine Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei hat der Chef der türkischen Anwaltskammer vor einem Ende der Demokratie im Land gewarnt. «Die Türkei wurde fast 600 Jahre lang mit solch einem System regiert», sagte der Jurist Metin Feyzioglu in Ankara. «Wir haben in unserer Literatur einen Fachbegriff dafür: Das nennt sich Sultanat.» Feyzioglu zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass die Verfassungsänderungen bei einem Referendum keine Mehrheit erhalten würden. dpa