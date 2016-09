Anti-Terror-Razzien in Schleswig-Holstein und Niedersachsen

Wiesbaden.

Bei Anti-Terror-Razzien sind am Morgen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein drei Personen festgenommen worden. Außerdem habe man umfangreiches Material sichergestellt, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden. Laut «Welt» durchsuchten die Beamten drei Flüchtlingsunterkünfte und mehrere Wohnungen. Es soll sich bei den Festgenommenen um Asylbewerber aus Syrien handeln. 200 Kräfte von Bundespolizei, BKA und den Landespolizeien waren im Einsatz. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe will sich im Laufe des Tages zu der Aktion äußern sollte.

