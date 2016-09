Anschlag vorgetäuscht: Arbeitsstunden für Schüler

Düsseldorf.

Düsseldorf. Weil er auf dem Schulhof einen islamistischen Anschlag vorgetäuscht hat, muss ein 15-jähriger Schüler in Düsseldorf 20 Arbeitsstunden ableisten. Außerdem erteilte das Amtsgericht in Düsseldorf dem marokkanischen Jugendlichen am Donnerstag die Auflage, einen dreiseitigen Aufsatz schreiben: «Warum man auch mit Spielzeugwaffen keine Scherze machen darf».

Der Hauptschüler hatte seiner Lehrerin auf dem Schulhof eine Handgranatenattrappe vor die Füße geworfen und dabei «Allahu akbar» (Gott ist groß) geschrien. Das brachte ihm neben einer Klassenkonferenz und Strafen der Eltern eine Anklage wegen Störung des öffentlichen Friedens und Bedrohung ein.

dpa/lnw