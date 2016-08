Anna Netrebko und Yusif Eyvazov singen in Hamburg

Hamburg.

Der russische Superstar Anna Netrebko und ihr Ehemann, der Tenor Yusif Eyvazov, gastieren in der Hamburger Laeiszhalle: Mit weltbekannten Arien und Duetten wollen die beiden am Sonntag ihr Publikum in der Hansestadt erfreuen. Auszüge aus Opern des italienischen Verismo - von Komponisten wie Giacomo Puccini, Umberto Giordano und Francesco Cilea - stehen auf dem Programm. Begleitet werden die Gesangskünstler vom Czech National Symphony Orchestra unter Leitung von Jader Bignamini. Nur einen zweiten Auftrittstermin von Netrebko und Eyvazov wird es in Deutschland geben - am 1. September in Köln.

dpa/lno