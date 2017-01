Anmelden für die neue Schule

550 Kinder aus Unna stehen mit ihren Eltern vor einer wichtigen Entscheidung. Es geht um die Frage, auf welche Schule sie im Sommer wechseln, wenn nach der vierten Klasse die Grundschulzeit vorüber ist. Zur Auswahl stehen in Unna drei Gymnasien, zwei Gesamtschulen und eine Realschule. Im Februar müssen Eltern ihre Kinder an einer neuen Schule anmelden. Ob sie dann auch angenommen werden, zeigt sich kurze Zeit später. Denn zuletzt haben sich die Schüler anders verteilt als zu Zeiten, in denen die Schulen gebaut worden sind. Und an den Gesamtschulen wurden mehr Kinder angemeldet als aufgenommen werden können. Über 50 Kinder mussten die Schulen danach ablehnen. Dass die Gesamtschulen so gefragt sind, liegt daran, dass sie Angebote von Gymnasien und Realschule verbinden. Nach der vierten Klasse ist es eigentlich noch ziemlich früh, um festzulegen, ob ein Kind später einmal studieren soll. Und an der Gesamtschule muss man sich auch noch gar nicht: Dort kann man nach der zehnten Jahre mit der „mittleren Reife“ abgehen und eine Berufsausbildung beginnen oder noch weiterlernen und das Abitur machen. Das Abitur braucht jeder, der studieren möchte.