Anklage gegen Ex-Rechtsanwalt verlesen: 900-fache Untreue

Krefeld. Gegen den ehemaligen Rechtsanwalt Lothar Vauth aus Krefeld ist am Mittwoch die Anklage verlesen worden. Er muss sich vor dem Krefelder Landgericht wegen mehr als 900 Fällen von Untreue verantworten. Der einstige SPD-Landratskandidat und Karnevalsprinz soll Kanzleivermögen veruntreut und in geringerem Umfang auch mit Mandantengeldern illegal umgegangen sein. Dabei sei es um Geld aus Erbschaften gegangen, das Mandanten zugestanden habe, so die Staatsanwaltschaft. Insgesamt geht es um mehr als zwei Millionen Euro.

In einem Rechtsgespräch hatten sich beide Seiten zuvor nicht einigen können. Während die Staatsanwaltschaft bei einem Geständnis Vauths eine Gefängnisstrafe zwischen dreieinhalb und fünf Jahren ins Gespräch brachte, wollten die Verteidiger nach Angaben des Gerichts auf eine Bewährungsstrafe hinaus. Die sahen die Ankläger allenfalls für Vauths mitangeklagte Ehefrau im Bereich des Möglichen.

dpa/lnw