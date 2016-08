Angriffe: Polizei löst wilde Party in Altenbeken auf

Altenbeken.

Altenbeken. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Wochenende eine nicht angemeldete Party in Altenbeken aufgelöst. Dabei sei es zu Handgreiflichkeiten und dem Einsatz von Pfefferspray gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. In der Nacht zu Sonntag hatten Anwohner sich massiv über Ruhestörungen beschwert. Dabei ging es vor allem um etwa 200 Jugendliche, die sich rund um den Veranstaltungsort um ihre Autos scharrten.

Auch für die kommerzielle Party in einer Halle habe es keine Genehmigung gegeben, so dass das Fest beendet werden sollte. Als die Polizei daraufhin drei prügelnde Jugendliche gewaltsam trennte, habe sich eine Gruppe zusammengerottet und die Polizisten verbal und körperlich attackiert. Pfefferspray kam zum Einsatz, als Jugendliche begannen gegen einen Streifenwagen zu treten. Erst mit Hilfe von Beamten aus den Nachbarorten konnte die Lage spät in der Nacht beruhigt werden.

dpa/lnw