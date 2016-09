Angriff auf Hilfsorganisation Care in Kabul beendet

Kabul.

Afghanische Sicherheitskräfte haben einen Angriff auf die Hilfsorganisation Care International in Kabul nach elf Stunden beendet. Ein Sprecher des Innenministeriums schrieb auf Twitter, alle drei Angreifer seien getötet worden. Außerdem seien ein Zivilist ums Leben gekommen und sechs weitere Menschen verletzt worden. Care arbeitet mit Unterbrechungen seit 1961 in Afghanistan. Die Organisation konzentriert sich vor allem auf Bildungsprogramme für Mädchen. Außerdem ist die Organisation in der Frauenförderung aktiv.

dpa