Angetrunkener Mann demoliert mit Wagen zwei parkende Autos

Nümbrecht. Ein Mann mit 1,8 Promille Alkohol im Blut hat mit seinem Wagen zwei parkende Autos in Nümbrecht nahe Gummersbach demoliert. Der 63-Jährige verlor am Sonntagabend in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto prallte zunächst gegen ein parkendes Fahrzeug und schleuderte dann gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Wagen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beamte stellten seinen Führerschein sicher. Gegen ihn wird nun ermittelt. dpa/lnw