Angetrunkene Frau aus eiskalter Ruhr gerettet

Olsberg. Feuerwehr und Polizei haben in der Nacht zum Sonntag im Sauerland eine Frau aus der eiskalten Ruhr gerettet. Die 54-Jährige war in angetrunkenem Zustand in Olsberg eine Böschung hintergestürzt und in der Ruhr gelandet. Ihr 20 Jahre alter Begleiter konnte sie allein nicht retten und rief die Feuerwehr. Bei einer Außentemperatur von minus sieben Grad gelang es den Helfern, die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Sie kam mit Unterkühlung ins Krankenhaus, wie die Kreispolizei in Meschede mitteilte. dpa/lnw