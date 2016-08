Angeschlagener Schürrle sagt Löw für Fußball-Länderspiele ab

Düsseldorf.

Düsseldorf.

Bundestrainer Joachim Löw muss für die ersten Länderspiele nach der Fußball-Europameisterschaft ohne André Schürrle planen. Der Angreifer von Borussia Dortmund hat Löw für das Testspiel am Mittwoch gegen Finnland sowie das erste WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Oslo gegen Norwegen aus Verletzungsgründen absagen müssen. Schürrle leide nach seinem Einsatz beim 2:1 der Dortmunder zum Bundesliga-Auftakt gegen Mainz an Rückenproblemen, teilte der DFB mit. Die Nationalmannschaft kommt morgen in Düsseldorf erstmals nach der EM in Frankreich wieder zusammen.

dpa