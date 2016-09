Angelina Jolie reicht Scheidung von Brad Pitt ein

Los Angeles.

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie hat die Scheidung von ihrem Ehemann Brad Pitt eingereicht. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen wie zuvor auch das Promi-Magazin TMZ. Das Paar hat sechs Kinder, davon sind drei adoptiert. Jolie und Pitt hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem 2005 erschienen Action-Film «Mr and Mrs Smith» kennen und lieben gelernt. Unter dem Spitznamen «Brangelina» galten Pitt und Jolie jahrelang als das Hollywood-Traumpaar. 2015 waren sie erneut als Ehepaar im Kino zu sehen, in dem Ehedrama «By the Sea».

