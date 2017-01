Ampelknopf braucht Kraft

Eine Fußgängerampel am Ostring ist nicht ganz in Ordnung. Tückisch ist, dass es die Benutzer nicht gleich erkennen. Sie stehen dann einfach lange an der Ampel und fragen sich, wann sie wohl endlich „Grün“ bekommen. Aber darauf können sie manchmal lange warten, weil der Ampelknopf etwas schwergängig ist. Und wenn er nicht richtig reingedrückt wurde, dann gibt es auch keine Grünphase. Wer den Taster drückt, müsste eigentlich auf der anderen Straßenseite das Signal „warte“ sehen. Bleibt es aus, muss man noch einmal drücken – kräftig und vielleicht an einer etwas anderen Stelle der großen Tastfläche. Sobald das „warte“ auf der anderen Seite aufblinkt, ist die Grünphase angefordert. Das Problem betrifft die Ampel, die an der Wasserstraße über den Ostring führt. Und: Es liegt nur auf einer Straßenseite vor. Wer aus der Innenstadt kommt, braucht nur leicht auf den Taster zu drücken, und das Grün kommt zuverlässig. Das ist auch für die Fußgänger in Gegenrichtung eine Chance: Wenn es ihnen gar nicht gelingt, eine Grünphase anzufordern, müssen sie einfach so lange warten, bis auf der anderen Seite jemand drückt. „Grün“ gilt danach für beide Richtungen.